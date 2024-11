Serie A, Atalanta-Udinese 2-1: la Dea rimonta i friulani

vedi letture

Delle otto vittorie in campionato forse quella con l'Udinese è stata la più sofferta, ma anche quella più importante. L'Atalanta chiude la settimana perfetta con un 2-1 che pesa parecchio: primo posto insieme al Napoli, in attesa del big match di San Siro, e tanto entusiasmo per un momento incredibile. Sono bastati cinque minuti per indirizzare una gara tutt'altro che semplice, ma la a consapevolezza ormai è un'altra: la banda nerazzurra non ha più intenzione di fermarsi.

Primo tempo da dimenticare

Nessun senso unico, ma tanti ribaltamenti di fronte e parecchie occasioni da gol. Nei primi venti minuti di gioco è successo praticamente di tutto, il primo squillo è arrivato dal solito Retegui che di testa ha spaventato Okoye. Il numero 32 ha trovato anche la rete del vantaggio al 13', ma il gol è stato annullato per una deviazione di Lookman, in fuorigioco. L'Udinese ha risposto per le rime, prima con una doppia occasione targata Davis-Thauvin (entrambe le conclusioni sono state neutralizzate da Carnesecchi), poi con la traversa colpita da Payero. Nella seconda parte della prima frazione i nerazzurri sono andati in confusione, i friulani hanno preso coraggio trovando la rete del vantaggio con Kamara, una conclusione imparabile, una doccia fredda arrivata in pieno recupero.

Vittoria fondamentale

I padroni di casa si sono aggrappati alle iniziative di Bellanova, entrato nel secondo tempo al posto dell'infortunato Zappacosta (risentimento muscolare al polpaccio sinistro): prima l'assist per il gol del pareggio, poi il passaggio che ha portato Touré all'autogol per il sorpasso nerazzurro. L'Udinese, che nel primo tempo ha tenuto la banda del Gasp alle corde, ha calato notevolmente l'intensità, con gli spazi aperti i nerazzurri ne hanno approfittato: due le occasioni non sfruttate per i padroni di casa, che non sono riusciti ad archiviare la pratica. Nel finale si è fermato anche Zaniolo per un problema muscolare.