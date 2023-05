Serie A, centesima presenza di Ante Rebic con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dura sconfitta per il Milan, che ha perso in casa dello Spezia 2-0 perdendo terreno in chiave Champions League. Fra i rossoneri è sceso in campo anche Ante Rebic, attaccante croato che proprio in Liguria ha raggiunto le 100 presenze totali in Serie A con la maglia del Milan. Il classe '93 ha giocato anche 10 gare con il Verona e 8 con la Fiorentina. A riferirlo è Opta.