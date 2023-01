Serie A, Champions o Coppa non fa differenza: attesi in 60.000 per il Toro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia l'avventura in Coppa Italia per il Milan questa sera che, a San Siro, ospiterà il Torino di Ivan Juric. Nonostante dal pensiero comune sia considerata una competizione minore, i tifosi del Milan non fanno distinzioni e hanno risposto così come fanno abitualmente per campionato e Champions League. Questa sera infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, saranno 60.000 i tifosi attesi sugli spalti di San Siro.