Serie A, chi ha conquistato più punti nel 2024? Milan quarto

A poche partite di campionato dalla fine dell'anno solare, interessante il dato relativo ai punti conquistati in Serie A dalle squadre italiane in questo 2024. Comanda in maniera salda la classifica l'Inter di Simone Inzaghi, squadra che la scorsa Primavera ha conquistato lo Scudetto. I nerazzurri in 33 partite hanno conquistato 77 punti, nove in più dell'Atalanta seconda in questa speciale classifica. A sorpresa, sul gradino più basso del podio c'è la Lazio, squadra che nel 2024 ha cambiato ben tre allenatori.

Il Napoli che guida la classifica 2024/25 in questa speciale graduatoria è solo settimo, peggio la Juventus che occupa l'ottava posizione. Di seguito il dato delle 23 squadre che nel 2024 hanno partecipato al campionato di Serie A.

1) Inter - 77 punti in 33 partite

2) Atalanta - 68 punti (33)

3) Lazio - 62 punti (33)

4) Milan - 58 punti (32)

5) Fiorentina - 55 punti (33)

6) Bologna - 55 punti (32)

7) Napoli - 54 punti (33)

8) Juventus - 53 punti (33)

9) Roma - 48 punti (33)

10) Torino - 44 punti (33)

11) Genoa - 40 punti (33)

12) Empoli - 38 punti (32)

13) Udinese - 36 punti (32)

14) Hellas Verona - 36 punti (33)

15) Cagliari - 33 punti (33)

16) Monza - 32 punti (33)

17) Lecce - 27 punti (32)

18) Frosinone - 16 (20)

19) Sassuolo - 14 (20)

20) Parma - 12 (13)

21) Como - 10 (13)

22) Venezia - 8 (12)

23) Salernitana - 5 (20)