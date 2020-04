Serie A, convocata in via d'urgenza l'Assemblea di Lega per lunedì. Ecco i punti all'ordine del giorno

La Lega Serie A comunica ufficialmente che lunedì 6 aprile è convocata in via d'urgenza l'Assemblea di Lega in videoconferenza alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12:00 in seconda convocazione, per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazione Presidente.

3. Comunicazioni AD.

4. Linee guida Serie A.

5. Varie ed eventuali.