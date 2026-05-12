Serie A, diffidati e squalificati della 37a giornata: la lista completa
Terminata la 36a giornata di Serie A, i riflettori passano subito alla prossima, la penultima, sempre più fondamentale per capire quali squadre parteciperanno alla prossima Champions League, chi all'Europa League e chi retrocederà. Di seguito la lista dei diffidati e degli squalificati per la prossima giornata.
ATALANTA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI:
De Ketelaere, Djimsiti, Hien, Krstovic
BOLOGNA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia
CAGLIARI
SQUALIFICATI: Zé Pedro - 1 giornata - Salta Torino (37ª)
DIFFIDATI: Adopo, Borrelli, Gaetano
COMO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Addai, Da Cunha, Ramon
CREMONESE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Luperto, Maleh, Vardy
FIORENTINA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Kean
GENOA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Marcandalli, Vitinha
INTER
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Akanji, Mkhitaryan
JUVENTUS
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Bremer, Kelly, Locatelli
LAZIO
SQUALIFICATI: Romagnoli - 1 giornata - Salta Roma (37ª)
DIFFIDATI: Pedro, Tavares, Taylor
LECCE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Pierotti
MILAN
SQUALIFICATI: Estupinan - 1 giornata - Salta Genoa (37ª) - Leao - 1 giornata - Salta Genoa (37ª) - Saelemaekers - 1 giornata - Salta Genoa (37ª)
DIFFIDATI: Athekame, Fofana, Modric
NAPOLI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Politano
PARMA
SQUALIFICATI: Britschgi - 1 giornata - Salta Como (37ª)
DIFFIDATI: Nicolussi Caviglia
PISA
SQUALIFICATI:
Bozhinov - 1 giornata - Salta Napoli (37ª) Loyola - In attesa del Giudice Sportivo - Salta Napoli (37ª)
DIFFIDATI: Canestrelli, Caracciolo, Touré, Vural
ROMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Mancini
SASSUOLO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Laurienté, Muric, Volpato
TORINO
SQUALIFICATI: Gineitis - 1 giornata - Salta Cagliari (37ª)
DIFFIDATI: Aboukhlal, Lazaro, Maripan
UDINESE
SQUALIFICATI:Ehizibue - 1 giornata - Salta Cremonese (37ª)
DIFFIDATI: Kamara, Kristensen
VERONA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Akpa Akpro, Al-Musrati, Gagliardini, Nelsson, Orban
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