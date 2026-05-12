Il Milan torna ad allenarsi: si va verso il ritiro da mercoledì o giovedì

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Dopo il consueto giorno di pausa di lunedì, in cui non sono mancate le critiche dure e meritate per la prestazione indecente di domenica sera a San Siro contro l'Atalanta, il Milan torna oggi ad allenarsi a Milanello. Il prossimo obiettivo è la trasferta dello stadio "Luigi Ferraris" per affrontare il Genoa che ormai è salvo da un paio di settimane: la gara si giocherà, salvo interventi del Viminale, domenica alle ore 12.30, in concomitanza con tutte le altre partite che coinvolgono formazioni interessate dalla lotta per la Champions League.

Come detto i rossoneri oggi riprendono gli allenamenti: c'è la necessità di invertire due mesi e in generale un girone di ritorno da zona retrocessione, solo due vittorie e sette punti nelle ultime otto gare. Per cercare di farlo, il tecnico Massimiliano Allegri e il suo staff sono intenzionati a indire un ritiro per la squadra, in modo da compattarla in vista del prossimo cruciale impegno. Secondo quanto filtra, la squadra potrebbe ritirarsi o giovedì o addirittura già domani, mercoledì. Oggi dovrebbe arrivare la decisione ufficiale.