Serie A, il programma della 37a giornata: date e orari
MilanNews.it
Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il programma della prossima giornata di Serie A, la 37a. Di seguito date e orari delle partite.
37ª GIORNATA DI SERIE A
Domenica 17 maggio
ore 12.30, Como-Parma
ore 12.30, Genoa-Milan
ore 12.30, Juventus-Fiorentina
ore 12.30, Pisa-Napoli
ore 12.30, Roma-Lazio
ore 15, Inter-Hellas Verona
ore 18, Atalanta-Bologna
ore 20.45, Cagliari-Torino
ore 20.45, Sassuolo-Lecce
ore 20.45, Udinese-Cremonese
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