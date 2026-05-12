Serie A, il programma della 37a giornata: date e orari

Serie A, il programma della 37a giornata: date e orari MilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Andrea La Manna

Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il programma della prossima giornata di Serie A, la 37a. Di seguito date e orari delle partite.

37ª GIORNATA DI SERIE A

Domenica 17 maggio
ore 12.30, Como-Parma 
ore 12.30, Genoa-Milan
ore 12.30, Juventus-Fiorentina
ore 12.30, Pisa-Napoli
ore 12.30, Roma-Lazio

ore 15, Inter-Hellas Verona

ore 18, Atalanta-Bologna

ore 20.45, Cagliari-Torino
ore 20.45, Sassuolo-Lecce
ore 20.45, Udinese-Cremonese