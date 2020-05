Serie A-Diritti tv, ancora non è partita nessuna diffida: De Siervo punta al dialogo

L’altro grande tema di discussione legato alla ripartenza della Serie A è legato ai diritti tv e al pagamento dell’ultima rata che i broadcast licenziatari avrebbero dovuto saldare nei giorni scorsi. A tal proposito, si legge sul Corriere della Sera ci sarebbe una spaccatura fra i club della massima serie. La lettera di diffida nei confronti di Sky, IMG (detentrice dei diritti per l’estero) e DAZN non è partita poiché una frangia guidata dallo stesso ad della Lega De Siervo punta a trovare un accordo tramite il dialogo e non attraverso i tribunali.