Serie A, è di Colombo il primo Goal of the Month: premiata la rete segnata contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo è stato premiato dalla Lega Serie A come autore del primo "Goal of the Month" della stagione 2022/2023. Sul proprio profilo Twitter, infatti, la Lega ha annunciato di aver conferito il premio all'attaccante di proprietà del Milan in prestito al Lecce per la fantastica rete segnata al Napoli lo scorso 31 agosto. In quel caso, il gol del classe 2002, fu decisivo per il pareggio definitivo dei pugliesi.