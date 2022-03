Serie A Femminile, 16ª giornata: è pari tra Milan e Napoli, il Sassuolo cade contro la Lazio

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ha preso il via ieri, per poi concludersi con le gare odierne, la 16^ giornata del campionato di Serie A femminile.

E il tutto, con le gare delle 14:30 è andato in archivio: il Napoli acciuffa in extremis il pari sul campo del Milan, con le due formazioni che segnano agli antipodi della gara, mentre l'Inter cade tra le mura amiche. Il Pomigliano batte infatti la truppa nerazzurra.

Di seguito il programma completo della sedicesima giornata di Serie A femminile:

Sampdoria-Fiorentina 2-0

36' Wagner (S), 40' Martinovic (S)

Hellas Verona-Empoli 0-1

73' Dompig (E)

Juventus-Roma 1-1

11' [aut.] Soffia, 61' Lazaro

Lazio-Sassuolo 3-1

1' Fridlund (L), 3' Cambiaghi (S), 24' [rig.] Ferrandi (L), 90' Cuschieri (L)

Inter-Pomigliano 0-1

58' Tudisco (P)

Milan-Napoli 1-1

2' Thomas (M), 86' Toniolo (N)