Serie A femminile, gli ultimi verdetti: Milan in Champions. In B col Bari retrocede il San Marino Academy

Serie A femminile, gli ultimi verdetti: Napoli salvo. In B col Bari retrocede il San Marino Academy

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

vedi letture condividi tweet

OGGI ALLE 15:08CALCIO FEMMINILE

di LUCA BARGELLINI @BARGELLINILUCA

Arrivano gli ultimi due verdetti della Serie A femminile. Con il partito per 2-2 contro la Roma il Napoli ha centrato la salvezza, mentre il San Marino Academy, sconfitto in casa, dalla Fiorentina per 1-2 è retrocesso in Serie B.

Di seguito le gare che mancano per completare la 22^ giornata:

Florentina-Bari (in corso di svolgimento)

Juventus-Inter (domani ore 12.30)

Empoli-Sassuolo (domani ore 15.00)

Milan-Hellas Verona (domani ore 15.00)

Questa la classifica attuale della Serie A femminile

Juventus 63* (campione e qualificata in Champions League)

Milan 50*

Sassuolo 47*

Fiorentina 38

Roma 37

Empoli 31*

Florentia San Gimignano 26*

Inter 25*

Hellas Verona 20*

Napoli 14

San Marino Academy 12

Bari 3*