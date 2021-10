Serie A Femminile, il programma della 6^ giornata: Milan-Roma il big-match, impegni insidiosi per Juventus e Sassuolo

Il big match della sesta giornata si giocherà domenica pomeriggio e non vedrà impegnate nessuna delle prime due della classe, ovvero Juventus e Sassuolo. In campo infatti scenderanno Milan e Roma terza e quarta forza, anche se le giallorosse devono recuperare un turno, della Serie A femminile ed entrambe battute solo da una delle due capilista. Una match che potrebbe decidere chi sarà il terzo incomodo nella lotta per il titolo con entrambe le squadre che sono partite in questa stagione con l’obiettivo di competere per i primi due posti e anche qualcosa in più.

La Juventus invece scenderà in campo 24 ore prima ospitando un Napoli reduce dall’amara sconfitta contro il Milan e voglioso di mettere in difficoltà la squadra bianconera e magari impedirgli di allungare la striscia di vittorie consecutive, ben 29, in campionato. Il Napoli potrebbe approfittare delle fatiche europee della squadra torinese anche se Montemurro in Champions ha tenuto a riposo diverse titolari attuando una rotazione per non spremere troppo le giocatrici. Domenica sarà invece anche il turno del Sassuolo impegnato in casa contro un Empoli che è tornato alla vittoria nell’ultimo turno e determinato a dare continuità magari fermando la capolista che finora ha saputo solo vincere.

Per quanto riguarda le altre tre gare sabato aprirà la giornata la sfida fra la Sampdoria, ferma all’unica vittoria conquistata nella prima giornata di campionato, e l’Inter reduce da una sconfitta sorprendente in casa del Pomigliano. Le campane sfideranno in uno scontro diretto per la salvezza la Lazio reduce dal cambio di allenatore e ancora ferma a quota zero in campionato. Una sfida fra neopromosse in cui nessuna può far sconti all’altra. Chiude infine il programma la sfida fra l’Hellas Verona, penultima e ancora senza vittorie, e una Fiorentina rinata e reduce da due vittorie di fila.

Giornata 6

Sabato 9

Sampdoria-Inter 12:30 (TIMVISION)

Lazio-Pomigliano 14:30 (TIMVISION)

Juventus-Napoli 14:30 (TIMVISION e LA7)

Domenica 10

Hellas Verona-Fiorentina 12:30 (TIMVISION)

Milan-Roma 14:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Empoli 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Sassuolo e Juventus 15; Milan 12; Roma*, Inter* 9; Fiorentina 6; Pomigliano*, Empoli, Napoli 4; Sampdoria* 3; Verona 1; Lazio 0

* una partita in meno

Classifica marcatrici: Giacinti (Milan) 6, Lundin (Fiorentina) 4, Cantore (Sassuolo) 3, Clelland (Sassuolo) 3, Sabatino (Fiorentina) 3, Bragonzi (Empoli) 3, Girelli (Juventus) 3, Marinelli (Inter) 3