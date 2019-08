Serie A femminile: Roma - Milan, i precedenti della passata stagione

Il calendario del prossimo campionato di Serie A femminile è stato stilato e la prima giornata vedrà le rossonere a Roma, contro le giallorosse. La passata stagione, nella trasferta romana, le ragazze ora guidate da Maurizio Ganz hanno vinto per 2-1 (in gol Giacinti e Sabatino), bissando il successo anche tra le mura amiche del Franco Ossola al ritorno, per 4-1 (gol di Giugliano, Sabatino e doppietta di Giacinti).