Serie A, Ibrahimovic è il terzo bomber in attività dopo Quagliarella e Immobile

Zlatan Ibrahimovic è il terzo giocatore più prolifico in Serie A. L'attaccante svedese, con 147 gol realizzati in 256 gare, è infatti sul podio dei giocatori in attività che attualmente militano nel campionato italiano. Davanti al gigante di Malmo ci sono soltanto Ciro Immobile, con 155 gol in 260 partite, e Fabio Quagliarella, che conduce questa speciale classifica con 177 gol e 500 match giocati. A riportarlo è Transfermarkt.it