Serie A, il Milan è la squadra che completa più dribbling per partita

Il profilo Instagram di Kickest riporta questa interessante statistica sul Milan: quella rossonera è infatti la squadra che completa pià dribbling per partita in Serie A (11,8), davanti a Udinese (8,8), Sassuolo (8,4), Lazio (8,3) e Juventus (8,2). Sono solo quattro le squadre nei Top 5 campionati europei che saltano l'uomo più volte del Diavolo per partita: Bayern Monaco (13.4), Bayer Leverkusen (12.6), Angers (12.6) e PSG (12.4). Questa, invece, è la Top 5 dei giocatori del Milan che completano più dribbling: Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, Junior Messias, Brahim Diaz e Ismael Bennacer.