Serie A, il programma completo della 33^ giornata: Milan in campo dopo Inter e Napoli
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Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:
VENERDì 17 APRILE
Sassuolo-Como 18.30
Inter-Cagliari 20.45
SABATO 18 APRILE
Udinese-Parma 15.00
Napoli-Lazio 18.00
Roma-Atalanta 20.45
DOMENICA 19 APRILE
Cremonese-Torino 12.30
Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00
Juventus-Bologna 20.45
LUNEDI' 20 APRILE
Lecce-Fiorentina 20.45
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