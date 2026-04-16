Serie A, il programma completo della 33^ giornata: Milan in campo dopo Inter e Napoli

Serie A, il programma completo della 33^ giornata: Milan in campo dopo Inter e NapoliMilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Manuel Del Vecchio

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDì 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30
Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00
Napoli-Lazio 18.00
Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30
Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00
Juventus-Bologna 20.45

LUNEDI' 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45