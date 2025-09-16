Serie A, il prossimo turno: Milan e Juve d'anticipo, occhio al pranzo di domenica

Oggi alle 07:10News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY