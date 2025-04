Serie A, il prossimo turno: weekend intenso con quattro scontri diretti

Si riporta di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese (DAZN/SKY)

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como (DAZN)

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter (DAZN)

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona (DAZN)

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus (DAZN)

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)

QUATTRO SCONTRI DIRETTI

Una giornata di campionato con soli scontri diretti al vertice? Sembrerebbe solo un (bel) sogno, calcisticamente parlando, invece è e sarà realtà. Il prossimo turno di Serie A, scherzi del destino (e del calendario), proporrà infatti uno scenario difficilmente immaginabile in sede di sorteggio, ma soprattutto difficilmente replicabile: Inter esclusa, infatti, le squadre che attualmente occupano le prime nove posizioni della classifica si sfideranno in quelli che sono veri e propri scontri diretti.

Terzo posto, corsa Champions, Europa League. C'è un po' di tutto nel programma della 31^ giornata di Serie A che - come detto - ad eccezione dell'Inter ospite del Parma (e quindi spettatrice interessata) - fin da sabato serva vedrà sfidarsi, ad esempio, Milan e Fiorentina a San Siro, Atalanta e Lazio scenderanno in campo domenica alle 18, la Roma riceverà la Juventus all'Olimpico, mentre nel posticipo di lunedì 7 aprile il Bologna attenderà il Napoli.

Quattro scontri diretti tra le prime otto squadre che seguono la capolista Inter. Che, per inciso, attenderà più che altro il risultato del posticipo tra la squadra di Conte (l'ultima contendente per lo scudetto) opposta al Bologna desideroso di stupire ancora e chissà, aggredire in maniera ancora più concreta anche il terzo posto. E poi? La stessa Atalanta, chiamata a dare una risposta contro la Lazio, Tudor alla "seconda" in bianconero contro la lanciatissima Roma di Ranieri, e il Milan che dovrà vedersela contro Kean e compagni.

Nessun verdetto, per carità. Ma archiviati i posticipi di questa sera e le due semifinali di andata di Coppa Italia in programma in questa settimana, per i tifosi di calcio il prossimo menù del weekend sarà di quelli stellati.