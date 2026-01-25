Serie A, Juve-Napoli 3-0: Spalletti travolge Antonio Conte

Finisce con uno schiacciante 3-0 il big match delle 18 allo Juventus Stadium tra Juve e Napoli. Gli Azzurri, molto rimaneggiati visti i numerosi infortuni, non sono mai stati di fatto in grado di impensierire gli uomini di Spalletti che grazie ai gol di David, Yildiz e Kostic, si portano a -1 dal Napoli. Per la squadra di Antonio Conte invece restano 9 i punti che lo distaccano dalla capolista Inter che venerdì sera ha battuto 6-2 il Pisa. Questa sera Roma-Milan chiuderà la domenica di Serie A e delineerà la corsa Champions e scudetto con pari partite tra tutte le contendenti.

TABELLINO

JUVE-NAPOLI 3-0

22' David

77' Yilidiz

86' Kostic