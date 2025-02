Serie A, l'Atalanta non sfonda contro il Cagliari: termina 0-0 al Gewiss Stadium

Gewiss Stadium finisce 0-0 tra Atalanta e Cagliari. Partita non semplice per la squadra di Gasperini che crea la prima vera occasione al 35' con Samardzic che, al limite dell'area, calcia col sinistro a giro. Nel secondo tempo viene annullato il gol di Brescianini per fallo di Posch su Caprile. Il Cagliari cresce e va vicino al vantaggio con il destro di Deiola deviato da Hien in calcio d'angolo. Nel finale ci prova Vlahovic che non riesce a superare Caprile.

Di seguito il programma completo del weekend lungo di campionato

Venerdì 14 febbraio

Bologna-Torino 3-2

Sabato 15 febbraio

Atalanta-Cagliari 0-0

Lazio-Napoli 18.00

Milan-Verona 20.45

Domenica 16 febbraio

Fiorentina-Como 12.30

Monza-Lecce 15.00

Udinese-Empoli 15.00

Parma-Roma 18.00

Juventus-Inter 20.45

Lunedì 17 febbraio

Genoa-Venezia 20.45