Serie A, l'Atalanta perde in casa contro il Verona: terza sconfitta di fila per gli uomini di Gasperini

La terza sconfitta di fila per l’Atalanta in campionato si è materializzata dopo fa al termine del match perso in casa contro il Verona per 1-2. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono andati sotto a fine primo tempo grazie al gol di Federico Ceccherini. I bergamaschi a inizio secondo tempo subiscono il raddoppio gialloblù a causa dell’autogol di Teun Koopmeiners. A rendere meno amara la sconfitta, nel finale, è arrivato per l’Atalanta il primo gol in Serie A di Giorgio Scalvini. L'Atalanta resta a quota 51 punti con 32 partite disputate, mentre il Verona sale a 48 con 33 match fatti.