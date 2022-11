Serie A, la classifica aggiornata: colpaccio Lecce, Sampdoria in zona rossa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpaccio del Lecce, che si impone 2-0 sul campo della Sampdoria e fa un bel passo in avanti in classifica. 15 punti in classifica per i salentini, che adesso sono a +8 dalla zona retrocessione. Ancora un ko per la Sampdoria, che resta al penultimo posto con appena 6 punti conquistati in questo campionato.

Napoli 41*

Lazio 30

Milan 30

Juventus 28

Inter 27

Atalanta 27

Roma 26

Udinese 24*

Torino 20

Fiorentina 19

Salernitana 17

Empoli 17*

Sassuolo 16

Bologna 16

Lecce 15*

Monza 13

Spezia 10

Cremonese 7*

Sampdoria 6*

Hellas Verona 5

*Una partita in più