Serie A, la classifica aggiornata dopo Como-Juventus

Vittoria della Juventus al Sinigaglia contro il Como per 2-1, con la doppietta di Randal Kolo Muani che ha regalato un successo importantissimo ai bianconeri. Sconfitta immeritata per i padroni di casa che recriminano anche per un calcio di rigore non assegnato, poco prima di quello concesso alla Juve. Grazie a questo successo la formazione di Thiago Motta è tornata al quarto posto, scavalcando in un colpo solo la Fiorentina e la Lazio, in attesa della gare dei viola e dei biancocelesti. Resta a 22 il Como, a +2 sulla zona retrocessione ma con una gara in più rispetto alle squadre che sono al momento alle spalle dei lariani.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la sfida tra Como e Juventus

Napoli 54

Inter 51

Atalanta 47

Juventus 43**

Fiorentina 42

Lazio 42

Bologna 37*

Milan 35*

Roma 31

Udinese 29

Torino 27

Genoa 26

Verona 23

Lecce 23

Como 22**

Empoli 21

Cagliari 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno

** una partita in più