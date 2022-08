Serie A, la classifica aggiornata dopo il primo anticipo: Udinese a 4, Monza ancora a 0

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Altra sconfitta per il Monza e primo successo in campionato per l'Udinese, che dopo lo svantaggio iniziale, firmato da Colpani, ha ribaltato il risultato all'U-Power Stadium con i gol di Beto e Udogie. Di seguito la classifica aggiornata dopo il primo anticipo della terza giornata di Serie A.

Inter 6

Napoli 6

Roma 6

Lazio 4

Torino 4

Fiorentina 4

Milan 4

Atalanta 4

Juventus 4

Udinese 4

Spezia 3

Sassuolo 3

Salernitana 1

Empoli 1

Hellas Verona 1

Bologna 1

Sampdoria 1

Monza 0

Cremonese 0

Lecce 0