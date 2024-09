Serie A, la classifica aggiornata: effetto Conte, Napoli primo in solitaria

Il Napoli di Antonio Conte non sbaglia in casa contro il Monza: al Maradona la sfida valida per il sesto turno di Serie A termina 2-0 a favore degli azzurri con reti di Politano e Kvara, entrambe nel primo tempo. Un successo che significa primato in solitaria per la squadra partenopea, che si porta a più 1 sulla Juventus.

Serie A - la classifica aggiornata

Napoli 13 punti

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Lazio 10

Udinese 10

Empoli 10

Roma 9

Como 8

Atalanta 7

Bologna 7

Fiorentina 7

Hellas Verona 6

Parma 5*

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2*

* una partita in meno