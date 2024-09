Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari lascia il Monza in coda

vedi letture

Il Cagliari trova la prima vittoria del suo campionato: i sardi vincono in trasferta contro il Parma per 3-2 all'ultimo respiro. Con questo risultato la squadra di Nicola fa un bel balzo in classifica e lascia il Monza di Nesta in solitaria all'ultimo posto in classifica, unica squadra ancora a secco di vittorie. La squadra di Pecchia, invece, rimane ferma a una sola gara vinta, quella contro il Milan, e a quota 5 punti, gli stessi ora anche del Cagliari. La classifica aggiornata dopo sei giornate di campionato:

Napoli 13 punti

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Lazio 10

Udinese 10

Empoli 10

Roma 9

Como 8

Atalanta 7

Bologna 7

Fiorentina 7

Hellas Verona 6

Parma 5

Cagliari 5

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3