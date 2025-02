Serie A, la classifica aggiornata: il Milan resta in scia di Fiorentina e Juventus

L'Udinese vince in scioltezza contro l'Empoli e si porta a un solo punto di distanza dalla Roma, che fra un'oretta scenderà però in campo contro il Parma. Nell'altra sfida di questa domenica pomeriggio valida per il 25° turno di Serie A il Monza ha invece pareggiato col Lecce in uno scontro salvezza in cui ha prevalso la paura di perdere e che ha lasciato invariata la posizione delle due squadre.

Di seguito la classifica aggiornata, in attesa delle restanti gare di questa giornata:

Napoli 56 (25)

Inter 54 (24)

Atalanta 51 (25)

Lazio 46 (25)

Juventus 43 (24)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (24)

Roma 34 (24)

Udinese 33 (25)

Torino 28 (25)

Genoa 27 (24)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (25)

Verona 23 (25)

Empoli 21 (25)

Parma 20 (24)

Venezia 16 (24)

Monza 14 (25)