Serie A, la classifica aggiornata: Monza sempre più in B, il Venezia crede alla salvezza

Il Venezia ci crede e contro il Monza porta a casa un successo di straordinaria importanza nell'ottica della corsa salvezza. Al Penzo finisce 1-0 per i padroni di casa che con questi tre punti agganciano l'Empoli a quota 24, a -2 dal quartultimo posto occupato dal Lecce. Sconfitta che peggiora la già pessima situazione di classifica del Monza, ora a -11 dal primo posto utile per la salvezza. Turno potenzialmente più che favorevole dunque per gli uomini di Eusebio Di Francesco, visti anche gli impegni delle altre squadre in lotta per non retrocedere: l'Empoli sarà di scena lunedì sera allo stadio Maradona contro il Napoli, il Lecce affronterà la Juventus all'Allianz Stadium ed il Parma se la vedrà con la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 68

Napoli 65

Atalanta 58

Bologna 57

Juventus 56

Lazio 55

Roma 53

Fiorentina 52

Milan 51*

Torino 40

Udinese 40*

Genoa 38

Como 33

Verona 31

Cagliari 30

Parma 27

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 24*

Monza 15*

* una partita in più

I risultati ed il programma della 32^ giornata di Serie A

Udinese-Milan 0-4

Venezia-Monza 1-0

12/04/2025 Sabato 18.00 Inter-Cagliari (DAZN)

12/04/2025 Sabato 20.45 Juventus-Lecce (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Bologna (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Genoa (DAZN)

13/04/2025 Domenica 18.00 Como-Torino (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Roma (DAZN)

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Empoli (DAZN)