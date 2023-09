Serie A, la classifica aggiornata: rossoneri momentaneamente in testa con 12 punti

vedi letture

Il Milan torna a vincere in campionato dopo il passo falso contro l'Inter, e lo fa con un gol di capitan Rafa Leao. Il numero 10 rossonero sblocca e decida la partita con un sinistro preciso e freddo all'ottavo minuto: tanto basta per portare a casa tre punti importanti. Questa la classifica aggiornata, in attesa delle altre partite.

Milan 12*

Inter 12

Lecce 11*

Juventus 10

Frosinone 8*

Napoli 7

Torino 7

Fiorentina 7

Verona 7*

Atalanta 6

Bologna 5

Roma 4

Monza 4

Genoa 4*

Lazio 3

Udinese 3

Sassuolo 3

Salernitana 3*

Cagliari 2

Empoli 0

*una partita in più