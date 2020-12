Serie A, la classifica marcatori: 10 gol in sei partite per Ibrahimovic

Pur avendo giocato solamente sei partite di campionato, Zlatan Ibrahimovic ha realizzato comunque 10 gol, uno in meno di Lukaku e due in meno di Cristiano Ronaldo. Questa la classifica marcatori in Serie A:

Cristiano Ronaldo (12 gol)

Lukaku (11)

Ibrahimovic (10)

Belotti, Immobile (9)

Joao Pedro (8)

Muriel, Berardi, N'Zola, Mkhitaryan, Quagliarella, Veretout (7)

Soriano, Caputo, Lautaro, Dzeko, Lozano (6)