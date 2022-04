MilanNews.it

Vittoria in rimonta per la Roma all'Olimpico contro la Salernitana, finisce 2-1 in favore dei giallorossi. Il primo tempo si era chiuso con gli ospiti in vantaggio grazie al gol di Radovanovic, nella ripresa la Roma ribalta tutto in un paio di minuti con Carles Perez e Smalling.