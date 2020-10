Serie A, le quote della 6^ giornata

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Napoli (1,53) e Sassuolo (5,57) appaiati al secondo posto in classifica, si affrontano al San Paolo nel big match di giornata. Gli uomini di Gattuso, sconfitta a tavolino con la Juventus a parte, hanno sempre vinto e secondo il 62% dei tifosi potrebbero portare a casa i tre punti anche in questo match. Gli azzurri sono imbattuti nelle 7 sfide - 5 vittorie e 2 pareggi - giocate in casa contro il Sassuolo: in tre di queste occasioni la porta dei padroni di casa è rimasta inviolata. Gli analisti di Planetwin365 suggeriscono un match che potrebbe regalare da 2 a più gol (Over 1,5 a 1,04) e anticipano un risultato esatto 2-1 (8,37). I neroverdi sono sostenuti da appena il 17% dei supporter, nonostante siano ancora imbattuti in campionato e abbiano messo a segno 4 gol nelle ultime due partite. Dopo essersi regalato la prima gioia in Serie A nel match della scorsa settimana con l'Atalanta, Osimhen potrebbe andare di nuovo in gol con il Sassuolo (1,70), mentre per i neroverdi il possibile marcatore è Caputo (2,45) sempre in rete nelle ultime quattro partite. Nel turno pomeridiano di domenica si affronteranno Udinese (4,70) contro il Milan (1,75) in un match in cui i rossoneri puntano ad allungare in classifica, visto lo scontro diretto delle due più immediate inseguitrici. 90 i confronti tra le due squadre, con un bilancio positivo a favore dei rossoneri - 40 vittorie e 17 sconfitte. Tuttavia, i friulani sono la compagine con cui il Diavolo ha pareggiato di più in Serie A. Per questo, i bookies di Planetwin365 non escludono del tutto il segno X (3,75), suggerendo un match in cui andranno a segno entrambe le squadre (Gol a 1,55) e che terminerà con il risultato esatto di 1-1 (7,90). Dopo il rigore sbagliato in Europa League, Ibrahimovic cerca l'immediato riscatto con un gol (1,80), mentre l'Udinese confida in Lasagna (3,50) andato a segno in trasferta al Meazza già in tre occasioni. (ANSA).