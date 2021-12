Era dallo scorso 13 febbraio che il Milan non presidiava la vetta della classifica di Serie A in solitaria. I rossoneri, con il successo ottenuto a San Siro contro la Salernitana, hanno ottenuto la dodicesima vittoria in campionato arrivando a quota 38, la soglia punti migliore ottenuta dalla stagione 2003-2004 ad oggi.