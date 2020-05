Serie A, no al modello tedesco: se un calciatore sarà positivo andrà in quarantena

In Germania tra una settimana ricomincerà il campionato, ma cosa accadrebbe se un calciatore venisse trovato positivo? Secondo le linee guida delle autorità non è previsto l'automatismo giocatore positivo-messa in quarantena ed è per questo che l'Italia e la Serie A non si ispireranno al modello tedesco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui se un calciatore venisse trovato positivo al test dovrà osservare, come tutti i cittadini, un periodo di isolamento di due settimane.