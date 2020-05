Serie A, non solo il nodo nuovi contagi: torna l'ipotesi di giocare solo nel centro-sud

Il protocollo sulla ripresa resta un grande punto interrogativo per capire la possibilità che il campionato di Serie A completi la stagione. Oltre al nodo centrale legato all’eventualità di un nuovo contagio tra i calciatori, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport torna d’attualità la possibilità di giocare al centro sud: uno scenario complicato perché la maggior parte dei club interessati si trova al nord. Nelle prossime ore, in ogni caso, vi sarà un nuovo incontro tra il Comitato tecnico scientifico e la FIGC per fare il punto della situazione.