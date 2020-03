Serie A, prima volta sospesa da quando c'è il girone unico

La Serie A si ferma: il consiglio federale di oggi ratificherà le decisioni prese ieri dal CONI e soprattutto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta della prima volta in assoluto per il torneo a girone unico, che non si fermò neanche nel '73-74 per l'epidemia di colera che colpì il napoletano. In precedenza, una sospensione senza che poi il campionato venisse ripreso avvenne nel campionato 1914-15, per lo scoppio della Grande Guerra. Detto che in questo momento tutto fa pensare e sperare che la Serie A 2019-2020 possa ripartire dal 3 aprile in poi, in quell'occasione il titolo andò al Genoa, perché la Lazio, finalista nella sfida scudetto, non era considerata all'altezza dei liguri Esiste un unico precedente di un torneo sospeso, come evidenziato da Tuttosport, è quello del 1914-15 per lo scoppio della Grande Guerra, che poi andò al Genoa anche perché la Lazio, sfidante nella finalissima, non era considerata allo stesso livello.