Serie A: quanti infortuni. +45% rispetto allo scorso anno

La problematica infortuni è sempre attuale e presente in tutte, chi più chi meno, le squadre di Serie A e non solo. I ritmi alti, impegnativi a livello fisico, il numero delle partite che con i viaggi spesso non consentono un recupero al 100% adeguato, sono solo alcuni dei fattori che portano il numero degli infortunati ad essere sempre troppo alto.

Analizzando l'argomento da un punto di vista numerico, sono 180 le singole gare che, secondo i dati Transfermarkt, i calciatori delle 20 squadre di A hanno dovuto saltare per infortuni di natura muscolare nelle prime sei giornate. Prendendo lo stesso intervallo della scorsa stagione, il dato complessivo era di 124 partite: 56 in meno, per un aumento del 45,1%. Sarà una questione di numero di partite, di intensità, fatto sta che non sembra esserci un interessamento del problema e un andare in contro alle squadre e ai calciatori, che anzi, sono chiamati sempre di più a sostenere numeri di gare folli per il mero interesse economico.