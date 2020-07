Serie A, Roma-Inter 2-2: la classifica aggiornata. Milan a -2 dai giallorossi

Si è da poco conclusa Roma-Inter, posticipo valido per la 34^ giornata di Serie A, finita con il risultato di 2-2. Un punto a testa per le due squadre, con il Milan che sorride: ora sono solamente due le distanze dai giallorossi. Di seguito la classifica aggiornata in attesa di Juventus-Lazio:

Juventus 77*

Inter 72

Atalanta 71

Lazio 69*

Roma 58

Milan 56

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce29

Brescia 24

SPAL 19

*= una partita in meno