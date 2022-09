Serie A, Salernitana-Lecce 1-2: decide una magia di Strefezza

MilanNews.it

Ci sono volute sette giornate di campionato al Lecce per trovare la prima vittoria in campionato. All'Arechi, contro la Salernitana, una rete straordinaria di Gabriel Strefezza vale tre punti, tutti insieme per la prima volta. Prima del gol-vittoria dell'ex SPAL e dopo la rete del vantaggio di Ceesay nel primo tempo, i salentini si erano fatti raggiungere dai granata a causa di un'autorete di Gonzalez. È Strefezza a decidere Salernitana-Lecce, Baroni - in tribuna per squalifica - fa festa al triplice fischio di Doveri.