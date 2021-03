Come riportato sul sito della Lega Serie A, Theo Hernandez ha subito in campionato 60 falli, risultato essere il giocatore del Milan che ne ha subiti di più. A comandare questa classifica a livello generale, c’è Andrea Belotti con 100 falli subiti, seguito da Rodrigo De Paul a quota 97. Hernandez con 60, è settimo in questa speciale classifica.