Serie A, Tijjani Reijnders premiato miglior centrocampista del campionato

La Lega Serie A ha ufficializzato i premi come miglior MVP per la stagione in corso, annunciando i migliori interpreti ruolo per ruolo. A distinguersi tra i pali è stato Mile Svilar, eletto miglior portiere, mentre in difesa il riconoscimento è andato ad Alessandro Bastoni. A centrocampo il premio è stato assegnato a Tijjani Reijnders, mentre il titolo di miglior giocatore assoluto della stagione è stato conquistato da Scott McTominay. Mateo Retegui si è imposto come miglior attaccante, e il giovane talento Nico Paz ha ricevuto il premio come miglior Under della stagione.