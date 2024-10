Serie A, Udinese-Lecce 1-0: friulani vittoriosi grazie ad una punizione di Zemura

Importante vittoria per 1-0 al Bluenergy Stadium per l'Udinese di Kosta Runjaic contro il Lecce. Di Jordan Zemura la rete decisiva, al 75', con il difensore che ha segnato un gol capolavoro su calcio di punizione dal limite dell'area. Sinistro perfetto del classe 1999 inglese naturalizzato zimbabwuese, che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali non lasciando scampo a Wladimiro Falcone.

Il primo tempo.

Nessun gol nei primi 45 minuti, anche se le occasioni non sono mancate, con la più grande capitata ai padroni di casa: bravo Karlstrom a tenere un pallone in gioco sulla sinistra e a metterlo in mezzo, colpo di testa di Kabasele e palla sulla traversa. Sulla ribattuta Zemura, con la porta completamente sguarnita, ha poi mandato incredibilmente fuori da pochi passi. Successivamente è arrivato anche un altro legno per i bianconeri con Zarraga: il centrocampista ha controllato e calciato dal limite dell'area, con la sfera che si è stampata sul palo a Falcone battuto dopo una deviazione di Baschirotto.

La ripresa.

Nel secondo tempo ancora una volta meglio i bianconeri di Runjaic, che hanno provato sempre a trovare la rete del vantaggio, riuscendoci appunto a un quarto d'ora dalla fine con la perfetta punizione dal limite di Zemura, che ha regalato tre punti importantissimi all'Udinese.