Serie A, Vlahovic e Zakaria subito in goal e la Juve batte il Verona. La classifica aggiornata

Con le due reti, una per tempo, dei due nuovi acquisti di gennaio Vlahovic e Zakaria, la Juventus batte 2-0 l'Hellas Verona e porta a casa tre punti fondamentali in classifica. I bianconeri, infatti, superano momentaneamente l'Atalanta al quarto posto in classifica con 45 punti e una partita in più dei bergamaschi, fermi a 42.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 53 (23 partite disputate)

Napoli 52 (24)

Milan 52 (24)

Juventus 45 (24)

Atalanta 43 (23)

Lazio 39 (24)

Roma 39 (24)

Fiorentina 36 (23)

Verona 33 (24)

Torino 32 (23)

Empoli 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Bologna 28 (23)

Udinese 27 (23)

Spezia 25 (23)

Sampdoria 23 (24)

Cagliari 20 (24)

Venezia 18 (23)

Genoa 14 (24)

Salernitana 10 (22)