Serie C, i marcatori: nel Girone B prende il comando Montevago del Perugia. Camarda a quota un gol

vedi letture

Due turni sono ormai andati in archivio, e la Serie C, in vista del weekend torna a scaldare i motori. Con la giornata di domani, sabato 7 settembre, infatti, prenderò il via la 3ª giornata del campionato 2024-25: c'è però una classifica marcatori che sta piano piano prendendo forma, e in questo slot andiamo ad analizzare quella che è la situazione nel Girone B.

Ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE B

3 gol: Montevago (Perugia)

1 gol: Alfonso Peixoto (Vis Pesaro), Ambrosini (Pontedera), Amoran (Perugia), Arena (SPAL), Camarda (1; Milan Futuro), Cangiano (Pescara), Carboni (Ternana), Castelli (Entella), Ceccacci (Vis Pesaro), Cianci (Ternana), Cicerelli (1, Ternana), Corazza (Ascoli), Corbari (Entella), D’Ursi (Gubbio), Di Stefano (Campobasso), Dagasso (Pescara), Falleni (Pianese), Ferraris (Pescara), Garetto (Rimini), Gerbi (Carpi), Guiu (Entella), Iori (Arezzo), Italeng (Pontedera), Haveri (Campobasso), Longobardi (Rimini), Masala (Torres), Mastropietro (1; Pianese), Nicastro (Vis Pesaro), Pellacani (Pescara), Perretta (Pontedera), Polidori (Pianese), Rao (SPAL), Ricci (Perugia), Rossi (Legnago), Scotto (Torres), Svidercoschi (Legnago), Tirelli (Ascoli), Tommasini (Gubbio), Torrasi (Perugia), Ubaldi (Rimini), van Ransbeeck (Pontedera), Varone (Ascoli), Zagnoni (Carpi).