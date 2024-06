Serie C, oggi si chiudono le iscrizioni. Alcuni punti interrogativi e un Diavolo in attesa

Non si è ancora chiusa la stagione 2023/2024, con Carrarese e Vicenza che si giocheranno l'ultimo pass per la Serie B nella finale playoff, che è già arrivato il momento di aprire le danze per il torneo 2024/2025.

Alla mezzanotte di oggi scatterà la deadline per il deposito delle iscrizioni al prossimo torneo di Serie C (l'11 giugno per i club protagonisti nelle ultime fasi dei playoff). Un torneo che, ad oggi presenta, qualche punto interrogativo circa l'iscrizione di alcune delle aventi diritto: dall'Ascoli, passando per Foggia e Lecco fino ad arrivare alla Turris.

Tutte società a metà all'opera con il passaggio di mano delle quote di maggioranza. Tutte società per le quali le proprietà uscenti si sono impegnate, almeno sulla parola, ad adempiere al completamento delle procedura. Salvo qualche ripensamento temporaneo, a mezzo stampa, di alcuni di questi.

Un primo bivio, dunque, tutt'altro che semplice e banale. Dal quale passerà, in un modo o nell'altro, anche la nascita della terza formazione Under23 della Lega Pro: quella del Milan.

Come da regolamento FIGC, infatti, le seconde squadre possono iscriversi in terza serie solo "a completamento organico", ovvero se una delle 60 aventi diritto rinuncia a tale opportunità.

Il Diavolo attende. E con lui anche tutti gli appassionato di Serie C.