Serra, che pasticcio. Il Milan rivede i fantasmi di Muntari e sull'arbitro è partita la gogna social

L'errore di Marco Serra, ha inevitabilmente indirizzato Milan-Spezia, partita che i rossoneri avrebbero potuto vincere con un gol di Messias, non convalidato poiché il direttore di gara aveva precedentemente fischiato un fallo su Rebic, senza aspettare che l'azione terminasse. Il gol al 96' di Gyasi che ha sancito il successo dello Spezia ha amplificato all'inverosimile l'errore, che costerà senz'altro caro all'arbitro, mentre al Milan sono costati tre punti pesantissimi nella corsa al titolo. A nulla sono valse le scuse, perché il danno è fatto e puntuale è partita la gogna sui social nei confronti del fischietto della sezione di Torino, che ha visto per alcuni momenti la sua pagina Wikipedia modificata e che ha riportato alla mente l'errore di Muntari nel 2012 contro la Juventus, gol non visto da Paolo Tagliavento e che costò il titolo ai rossoneri.