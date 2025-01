Serve serenità al Milan? Ibrahimovic: "Questa arriva con le vittorie. Serve trovare anche continuità"

Il nuovo acquisto del Milan Kyle Walker si è presentato questo pomeriggio ai media in conferenza stampa. Insieme a lui è intervenuto anche il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che ha risposto ad alcune delle domande dei presenti.

Ti aspettavi queste problematiche dopo i primi mesi?

"Per me è tutto nuovo, sto facendo un lavoro diverso, in campo era tutto diverso. Non siamo nella situazione in cui volevamo essere, vogliamo vincere sempre. La Supercoppa era un nostro obiettivo, abbiamo la Coppa Italia, se mercoledì vinciamo siamo tra le prime 8 in Champions. In campionato dobbiamo avere più continuità, dobbiamo recuperare punti".

Hai ripetuto spesso che questa squadra ha bisogno di equilibrio. Serve anche più serenità?

"La serenità arriva con i risultati e con le vittorie. Serve trovare anche continuità, è più facile giocare, ti dà fiducia e ti porta anche la fortuna. Al Milan c'è la pressione di fare sempre risultato, vogliamo vincere sempre, stiamo cercando la continuità. Ieri non ha vinto la qualità, ma l'atteggiamento, così come in Supercoppa. Con questo spirito può succedere quello che è successo con Calabria e il mister. Da fuori può sembrare più di quello che è, per noi è una cosa normale. A livello di immagine capisco che non è il massimo. Quando troveremo continuità avremo anche maggiore serenità".

Al Milan mancano dei leader? Tu e Kjaer nel 2020 siete arrivati e avete dato la scossa...

"Ci sono due tipi di leader quello che lo fa in campo e quello che lo fa fuori dal campo. Quando sono tornato nel 2020 facevo entrambi. Questa squadra per me ha dei leader. Walker ha grande esperienza, ha vinto tanto".

Su Jovic-Monza ci sono aggiornamenti?

"Non ci sono novità. Sta facendo bene, il mister è soddisfatto. E' da capire anche cos'è meglio per il giocatore".

Novità sui rinnovi di Theo, Maignan e Reijnders?

"Stiamo parlando con loro, sono contenti al Milan ed è tutto sotto controllo. Parliamo con altri giocatori e sono tutti felici di essere al Milan. Stanno bene qui".

È cambiato l'idea sul tipo di allenatore che vi serve? Conceiçao più presente nelle scelte?

"Il modo di lavorare con Conceiçao è lo stesso che avevamo con Fonseca. Ad alcuni giocatori avevamo già pensato. A questo allenatore piace un certo tipo di giocatori, a Fonseca ne piacevano altri. Il modo di lavorare è sempre lo stesso. Autocritica della dirigenza? Noi vogliamo fare sempre il massimo. Quando sai che stai facendo un buon lavoro, poi i risultati arrivano".