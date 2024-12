Sesto incrocio tra Milan e Gil Manzano: ha diretto diverse partite "famose" del Diavolo

Per la sesta giornata del girone unico di Champions League, il Milan ospiterà a San Siro la Stella Rossa di Belgrado. Per la gara è stato designato l'esperto arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano che, per la sesta volta in carriera, arbitrerà i rossoneri in una gara ufficiale. Nei cinque precedenti spiccano diverese partite "famose" della storia recente del Diavolo, non sempre finite benissimo.

L'ultimo incrocio risale al novembre 2023 ed è un bel ricordo: il Milan che batte 2-1 il Psg nel giorno del ritorno da avversario di Donnarumma. Quello ancora prima invece non è tanto bello da rievocare: la semifinale di Champions di andata contro l'Inter, persa 2-0 in casa. Quell'anno, ai gironi, sempre a San Siro, Manzano aveva diretto al gara vinta per 3-1 contro la Dinamo Zagabria. Tra i precedenti c'è anche già un Milan-Stella Rossa: sedicesimi di ritorno di Europa League nel 2020/2021, finiti 1-1. Il primo incontro tra fischietto iberico e Milan, però, è davvero memorabile: Rio Ave-Milan, gara dei preliminari di Europa League 2020/2021 che i rossoneri vinsero 10-11 dopo una serie interminabile di tiri di rigore.

ARBITRO: Jesús Gil Manzano ESP

ASSISTENTI: Diego Barbero ESP - Ángel Nevado ESP

QUARTO UOMO: Francisco José Hernandez Maeso ESP

VR: Cesar Soto Grado ESP

AVRA: Benjamin Brand GER