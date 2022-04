Settore giovanile, il programma del weekend rossonero

Fonte: acmilan.com

Questo il programma del Weekend rossonero del settore giovanile:

SABATO 23 APRILE



PRIMAVERA: 14ª giornata di ritorno, Milan-Bologna, ore 15.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno (recupero), Airoldi-Milan, ore 18.30 - Centro Sport.com (Origgio)

UNDER 16: 9ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 16.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 15: 9ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 14.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 12: 9ª giornata, Milan-Rhodense, ore 17.00 - Via Calvino (Lucernate di Rho)

UNDER 11: 9ª giornata, Seguro-Milan, ore 14.00 - CS Comunale (Settimo Milanese)

UNDER 10: 9ª giornata, Alcione-Milan, ore 15.15 - CS Kennedy Alcione (Milano)

UNDER 9: 9ª giornata, Milan-Centro Schiaffino, ore 15.30 - CS Vismara (Milano)

DOMENICA 24 APRILE

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-Tavagnacco, ore 15.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 18: 12ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 11.00 - CS Vismara (Milano)